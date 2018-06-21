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Após ser confirmado no elenco, Theo Becker desiste de papel em 'Jesus'

'Minha preparação foi em cima do personagem Jesus', explicou ator que foi escalado para viver vilão em novela bíblica

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 20:52
Theo Becker se preparou para Jesus, mas não conseguiu o papel de protagonista Crédito: DIVULGAÇÃO/ALINE E FEU
O ator Theo Becker, que chamou atenção por seus esforços para viver o personagem Jesus, da próxima novela da Record TV, de mesmo nome, havia finalmente sido escalado para integrar o elenco, no papel de Herodes Arquelau, um dos vilões na trama.
Porém, nesta semana ele surpreendeu o público ao desistir do papel, alegando que quer se dedicar por completo ao personagem Labão, que interpretará na série Lia, também da Record TV.
"Em comum acordo [com a direção da Record TV], a gente teve a melhor decisão. Eu me deixei à disposição para todas as novelas, mas essa eu achei que era melhor não fazer mais, pois minha preparação para ela foi em cima do personagem Jesus", informou o ator, por meio de sua assessoria.
Em seguida, continuou a explicação: "Minha volta é no Labão. Eu não queria entrar com outro personagem em cima dele, no dia seguinte. Eu estaria no último capítulo de Lia e no primeiro de Jesus, isso pra mim não estava fazendo sentido".
Ele ainda garante que não guarda rusgas com o ator que foi escolhido para o papel que tanto almejou: "Gostei de ver que o Dudu [Azevedo] pegou o papel. Entendo a Record, eles tiveram a ideia de botar um Jesus Cristo como diz a Bíblia, moreno, sem olhos azuis, estão seguindo à risca a história. Torço muito para que dê certo. O Dudu Azevedo me deu um abraço, eu desejei sorte, dei os parabéns pra ele e vamos em frente."

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