Após ser confirmado no elenco, Theo Becker desiste de papel em 'Jesus'

Theo Becker se preparou para Jesus, mas não conseguiu o papel de protagonista Crédito: DIVULGAÇÃO/ALINE E FEU

O ator Theo Becker, que chamou atenção por seus esforços para viver o personagem Jesus, da próxima novela da Record TV, de mesmo nome, havia finalmente sido escalado para integrar o elenco, no papel de Herodes Arquelau, um dos vilões na trama.

Porém, nesta semana ele surpreendeu o público ao desistir do papel, alegando que quer se dedicar por completo ao personagem Labão, que interpretará na série Lia, também da Record TV.

"Em comum acordo [com a direção da Record TV], a gente teve a melhor decisão. Eu me deixei à disposição para todas as novelas, mas essa eu achei que era melhor não fazer mais, pois minha preparação para ela foi em cima do personagem Jesus", informou o ator, por meio de sua assessoria.

Em seguida, continuou a explicação: "Minha volta é no Labão. Eu não queria entrar com outro personagem em cima dele, no dia seguinte. Eu estaria no último capítulo de Lia e no primeiro de Jesus, isso pra mim não estava fazendo sentido".