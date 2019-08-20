Após separação, Miley Cyrus leva a mãe em passeio com a namorada

Após viajar parajuntas,tiveram um encontro de família. As duas foram vistas na companhia de, mãe da cantora.

A cantora, no entanto, mostrou seus sentimentos na faixa "Slide Away", divulgada com a imagem de uma piscina cheia de remédios e garrafas de bebida.

Segundo a revista People, enquanto Hemsworth reclamava da imaturidade de sua mulher, a cantora estava farta do abuso do ator com álcool e drogas.

Casados desde dezembro do ano passado, Cyrus e Hemsworth anunciaram a separação em 11 de agosto. Eles começaram a namorar em 2010, depois de atuarem juntos no filme "A Última Música". Após algumas idas e vindas, o casal anunciou seu noivado em 2012, mas o relacionamento terminou em 2013. Eles reataram três anos depois e acabaram se casando.