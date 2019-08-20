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Após separação, Miley Cyrus leva a mãe em passeio com a namorada

Depois de se separar de Liam Hemsworth, Miley foi vista aos beijos com Kaitlynn Carter e parece que não era um caso de um dia só

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 05:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 05:48
Crédito: Reprodução/Instagram
Após viajar para Itália juntas, Miley Cyrus e Kaitlynn Carter tiveram um encontro de família. As duas foram vistas na companhia de Tish Cyrus, mãe da cantora. 
O trio foi visto no mesmo carro, e Carter conversava com a sogra, segundo notícia do site Page Six. As primeiras fotos das duas se beijando foram divulgadas no dia 11 de agosto, mesma data em que Miley Cyrus e o ator Liam Hemsworth anunciaram a separação. O ator ficou em inconsolável ao ver as fotos das duas juntas, segundo notícia da revista People.
> Após divórcio, Miley Cyrus é vista aos beijos com blogueira
A cantora, no entanto, mostrou seus sentimentos na faixa "Slide Away", divulgada com a imagem de uma piscina cheia de remédios e garrafas de bebida.
> 'Desejo saúde e felicidade', declara Liam Hemsworth a Miley Cyrus
Segundo a revista People, enquanto  Hemsworth reclamava da imaturidade de sua mulher, a cantora estava farta do abuso do ator com álcool e drogas.
Casados desde dezembro do ano passado, Cyrus e Hemsworth anunciaram a separação em 11 de agosto. Eles começaram a namorar em 2010, depois de atuarem juntos no filme "A Última Música". Após algumas idas e vindas, o casal anunciou seu noivado em 2012, mas o relacionamento terminou em 2013. Eles reataram três anos depois e acabaram se casando.

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