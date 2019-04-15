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FOTOS E VÍDEO

Após separação, Débora Nascimento e José Loreto aparecem juntos em foto

Casal festejou, neste domingo, o primeiro aniversário de Bella

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 12:48

Publicado em 

15 abr 2019 às 12:48
15/04/2019 - Débora Nascimento e José Loreto aparecem juntos no 'parabéns' da filha Bella Crédito: Reprodução/ Instagram
Após todo o burburinho em torno da separação, José Loreto e Débora Nascimento apareceram juntos em fotos e vídeo. O motivo é o primeiro aniversário da filha Bella, numa casa de festas na Barra, na Zona Oeste do Rio.
Segundo o jornal Extra, Débora e Loreto chegaram separados. Ela chegou primeiro, com a filha no colo. Ele chegou ao local logo em seguida, em outro veículo. Durante a festinha, José Loreto passou a maior tarde do tempo coladinho à filha, sentado no chão com a menina, participando das brincadeiras. O registro dos dois juntos foi na hora do “Parabéns”.
15/04/2019 - José Loreto passou a maior parte do tempo brincando com a filha Bella Crédito: Reprodução/ Instagram

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