Após separação, Débora Nascimento e José Loreto aparecem juntos em foto

Após todo o burburinho em torno da separação , José Loreto e Débora Nascimento apareceram juntos em fotos e vídeo. O motivo é o primeiro aniversário da filha Bella, numa casa de festas na Barra, na Zona Oeste do Rio.

Segundo o jornal Extra, Débora e Loreto chegaram separados. Ela chegou primeiro, com a filha no colo. Ele chegou ao local logo em seguida, em outro veículo. Durante a festinha, José Loreto passou a maior tarde do tempo coladinho à filha, sentado no chão com a menina, participando das brincadeiras. O registro dos dois juntos foi na hora do “Parabéns”.