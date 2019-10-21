Home
Após promessa no ES, Luan Santana abre o jogo sobre sexualidade

Cantor decidiu abrir o jogo sobre carreira, promessa que fez no Convento da Penha, em Vila Velha, e sexualidade em entrevista à revista Veja

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 09:54

 - Atualizado há 6 anos

O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

Luan Santana, de 28 anos, decidiu quebrar o silêncio sobre a sexualidade em entrevista à revista Veja publicada no fim de semana. Durante o bate-papo, o bonitão falou de carreira, promessa que fez no Convento da Penha, em Vila Velha, e, é claro, não conseguiu fugir do assunto "orientação sexual", já que é alvo de questionamentos sobre o tema frequentemente na web. "O homossexualismo jamais pode ser chamado de ofensa", disparou.

> Luan Santana fez promessa no Convento da Penha, em Vila Velha

O noivo de Jade Magalhães ainda lembrou de como era lidar com tudo isso à época em que estourou com "Meteoro" (2009), quando ficou mais reconhecido nacionalmente. "No começo eu era muito criança. Tudo era novo. Imagine um moleque de 16 e 17 anos tendo de enfrentar maldades. Surgiam comentários, mentiras, e eu chegava em casa passando mal. Falaram muita maldade de mim. Eu me incomodei tanto com os boatos de que eu seria homossexual que comecei a me questionar se me sentava de um jeito muito afetado, sei lá. Saíram boatos na imprensa, na TV", relembrou. 

Depois de todas as revelações, aí que o cantor não se absteve de detalhar também sobre as primeiras experiências na cama e sobre a virgindade da noiva: "Com 16 anos, eu já tinha tido minha primeira namoradinha. Depois, tive algumas ficantes - antes e depois da Jade, aliás. Mas a primeira relação dela foi comigo. A gente queria só aproveitar o momento". 

