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Morando nos EUA

Após polêmicas no 'BBB 20', Petrix se muda do Brasil 'abatido e triste'

Ginasta está evitando aparecer nas redes sociais e contratou até profissionais para orientá-lo no comportamento na web, segundo informações do jornal Extra

Publicado em 04 de Março de 2020 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 09:03
O ginasta e ex-BBB Petrix Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram @petrixbarbosa
Petrix Barbosa está morando nos Estados Unidos, de acordo com informações do jornal Extra. Lá, o ex-brother que se envolveu em diversas polêmicas de assédio na 20ª edição do reality da Globo, está tentando se manter fora dos holofotes pelo menos por um tempo.
De acordo com a publicação, ele tem evitado exposição nas redes sociais após depor na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, no Rio. Ele também contratou profissionais para gerenciarem suas mídias na web. 

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Ainda segundo o Extra, o ginasta está "abatido e triste", segundo amigos próximos. 

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