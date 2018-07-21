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Racismo

Após polêmica, filho de Will Smith manda recado a fãs brasileiros

Cantor foi vítima de comentário preconceituoso feito por humorista

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 21:32
Jaden Smith ao lado do pai, Will Smith Crédito: Instagram | @willsmith
Na última terça-feira (17) Jaden Smith, filho do ator Will Smith, foi alvo de um comentário considerado racista feito pelo humorista Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela.
Três dias após ter sido um dos assuntos mais comentados do País nas redes sociais, Jaden resolveu escrever algumas mensagens direcionadas a seu público brasileiro - inclusive em português.
Na quinta-feira (19) Jaden havia publicado "I Love You Brazil", ou seja, "Eu te amo, Brasil". Hoje, porém, ele foi além e publicou uma frase inteira em português: "Como os espelhos podem ser reais se nossos olhos não são reais".
Trata-se da tradução de uma frase publicada por ele em um tuíte de maio de 2013, há cinco anos.
Posteriormente, o cantor também aproveitou para fazer propaganda do trabalho em nossa língua: "Brasil, confira meu novo álbum".
ENTENDA A POLÊMICA
"Tenho quase certeza que o filho do Will Smith me pediu dinheiro ontem na esquina da Rua Haddock Lobo dizendo que tava olhando meu carro", escreveu Rodrigo em seu perfil no Twitter, ao lado de uma foto em que Jaden aparecia com seu pai na final da Copa do Mundo.
Internautas apontaram racismo na publicação, que foi posteriormente apagada pelo humorista.

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