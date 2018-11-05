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Coração a mil

Após polêmica com filha, ex-BBB capixaba assume romance com empresária

Antônio Rafaski, que demorou dois meses para registrar a primeira filha, Cecília,

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 14:44
O ex-BBB capixaba Antônio Rafaski e a empresária Raphaela Gomes Crédito: Reprodução
O coração do ex-BBB capixaba Antônio Rafaski nunca deve ter tido uma pulsação tão forte como nos últimos tempos: depois de se envolver em uma polêmica com a estudante de engenharia Luiza Araújo, que é mãe de sua primeira filha - Cecília -, fruto de um relacionamento de uma noite em Pedra Azul, o ex-brother agora assume namoro com a empresária Raphaela Gomes, segundo informações do colunista Leo Dias. Até o mês passado, Antônio namorava a ex-peoa de "A Fazenda" Monick Camargo.
No entanto, se o namoro só se oficializou agora, os dois já possuíam algum vínculo há algum tempo. É que no Instagram de Raphaela há foto em que os dois são marcados e aparecem juntos, na casa de amigos, em 22 de dezembro de 2017.
Também há registro do casal com uma outra moça em uma festa na Praia do Canto, em Vitória, no dia 6 de julho deste ano. 
Raphaela Gomes é proprietária de uma saladeria e fornecedora de pratos fit. 

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