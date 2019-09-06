Após injetar testosterona, galã português corre risco de perder perna

, que está internado em estado grave há cerca de 10 dias após sofrer uma complicação porno corpo, pode enfrentar uma recuperação de até 6 meses.

O especialista, no entanto, não descarta a possibilidade de amputação , que somente será evitada caso não haja sinal de necrose nos tecidos.

Segundo o médico, o que ainda pode piorar a situação é um quadro de depressão que pode se instaurar em Rodrigues, que está consciente e em pouco tempo saberá tudo sobre seu estado de saúde.