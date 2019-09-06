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Estado é grave

Após injetar testosterona, galã português corre risco de perder perna

Ator está internado há cerca de 10 dias em estado grave e é tratado com antibióticos e vacuoterapia
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

06 set 2019 às 07:10

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 07:10

Crédito: Reprodução/Instagram @angelorodrigues_oficial
O ator português Ângelo Rodrigues, que está internado em estado grave há cerca de 10 dias após sofrer uma complicação por aplicar injeções de testosterona no corpo, pode enfrentar uma recuperação de até 6 meses. 
De acordo com as informações do médico que acompanha o galã, Biscaia Fraga, o bonitão está sendo tratado com antibióticos e sendo submetido à vacuoterapia. "Primeiro, salva-se a vida. Depois, os tecidos. A seguir, há a reconstrução. A recuperação num processo como o do ator demora seis meses", disse ele ao Jornal Nacional, direto de Portugal. 
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O especialista, no entanto, não descarta a possibilidade de amputação, que somente será evitada caso não haja sinal de necrose nos tecidos. 
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Crédito: Reprodução/Instagram @angelorodrigues_oficial
Segundo o médico, o que ainda pode piorar a situação é um quadro de depressão que pode se instaurar em Rodrigues, que está consciente e em pouco tempo saberá tudo sobre seu estado de saúde. 

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