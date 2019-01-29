Após gravação, advogados de Dado Dolabella vetam entrevista "polêmica"

Na última semana Dado Dolabella esteve no SBT para uma entrevista ao "Fofocalizando", programa da emissora de Silvio Santos. Durante o bate-papo, fez grandes revelações e tocou em "polêmicas" que se envolveu nos últimos anos.
Segundo informações do colunista Leo Dias, ele fez acusações à ex, Luana Piovani, e falou de diversas outras histórias polêmicas que não podem mais serem citadas.
No dia seguinte à entrevista, de acordo com o colunista, a advogada do ator enviou uma notificação extrajudicial ao SBT, requerendo que a reportagem não fosse veiculada, alegando que "questões íntimas foram abordadas na reportagem".
Leo Dias destaca que a entrevista foi marcada previamente e que Dado pediu, inclusive, para não ser entrevistado pelo colunista, a quem alegou que o persegue.