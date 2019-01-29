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Notificação extrajudicial

Após gravação, advogados de Dado Dolabella vetam entrevista "polêmica"

Advogados de Dado enviaram notificação extrajudicial ao SBT após Dado gravar entrevista para o "Fofocalizando", da emissora de Silvio Santos; informações são do colunista Leo Dias

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 11:36

Publicado em 

29 jan 2019 às 11:36
Crédito: Reprodução/Instagram @dadodolabella
Na última semana Dado Dolabella esteve no SBT para uma entrevista ao "Fofocalizando", programa da emissora de Silvio Santos. Durante o bate-papo, fez grandes revelações e tocou em "polêmicas" que se envolveu nos últimos anos. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, ele fez acusações à ex, Luana Piovani, e falou de diversas outras histórias polêmicas que não podem mais serem citadas. 
No dia seguinte à entrevista, de acordo com o colunista, a advogada do ator enviou uma notificação extrajudicial ao SBT, requerendo que a reportagem não fosse veiculada, alegando que "questões íntimas foram abordadas na reportagem". 
Leo Dias destaca que a entrevista foi marcada previamente e que Dado pediu, inclusive, para não ser entrevistado pelo colunista, a quem alegou que o persegue.

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