Após gravação, advogados de Dado Dolabella vetam entrevista "polêmica"

Crédito: Reprodução/Instagram @dadodolabella

Na última semana Dado Dolabella esteve no SBT para uma entrevista ao "Fofocalizando", programa da emissora de Silvio Santos. Durante o bate-papo, fez grandes revelações e tocou em "polêmicas" que se envolveu nos últimos anos.

Segundo informações do colunista Leo Dias, ele fez acusações à ex, Luana Piovani, e falou de diversas outras histórias polêmicas que não podem mais serem citadas.

No dia seguinte à entrevista, de acordo com o colunista, a advogada do ator enviou uma notificação extrajudicial ao SBT, requerendo que a reportagem não fosse veiculada, alegando que "questões íntimas foram abordadas na reportagem".