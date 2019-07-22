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Após Globo, Phelipe Siani e Mari Palma devem apresentar programa

Os dois podem ir para a CNN Brasil

Publicado em 

22 jul 2019 às 11:27

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 11:27

Phelipe Siani e Mari Palma Crédito: Reprodução/Instagram @phelipe.siani
Casal de repórteres queridinho da GloboPhelipe Siani, 34, e Mari Palma, 30, surpreenderam o público na última semana ao anunciar sua saída da emissora.
Cheio de rumores, o pedido de demissão pode ter sido causado por um outro canal que está prestes a entrar na grade televisiva brasileira.
Neste segundo semestre, a rede CNN chegará ao Brasil e já tem assegurado importantes nomes do jornalismo para seu elenco. Entre eles estão o de Siani e Palma, de acordo com o portal Observatório da Televisão.
Segundo o site, a ideia é que o casal apresente um programa junto, que misture jornalismo e entretenimento.
A vontade de longa data de trabalharem juntos teria sido decisiva para que Siani e Palma rompessem o duradouro contrato que mantinham com a Globo.

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