Após Globo, Phelipe Siani e Mari Palma devem apresentar programa

Phelipe Siani e Mari Palma Crédito: Reprodução/Instagram @phelipe.siani

Casal de repórteres queridinho da Globo, Mari Palma, 30, surpreenderam o público na última semana ao anunciar sua saída da emissora. queridinho da Phelipe Siani , 34, e, 30, surpreenderam o público na última semana ao anunciar sua saída da emissora.

Cheio de rumores, o pedido de demissão pode ter sido causado por um outro canal que está prestes a entrar na grade televisiva brasileira.

Neste segundo semestre, a rede CNN chegará ao Brasil e já tem assegurado importantes nomes do jornalismo para seu elenco. Entre eles estão o de Siani e Palma, de acordo com o portal Observatório da Televisão.

Segundo o site, a ideia é que o casal apresente um programa junto, que misture jornalismo e entretenimento.