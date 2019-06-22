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Separada de Pedro Scooby

Após ganhar três namorados, Piovani reclama: 'Parem de me arrumar cacho'

Depois de anunciar a separação de Pedro Scooby, 30, em março, a atriz e apresentadora publicou fotos com o ator português Igor Marchesi, e logo os internautas ficaram em dúvida se ele seria um novo namorado

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 14:24

Publicado em 

22 jun 2019 às 14:24
Após ganhar três supostos namorados, Luana Piovani reclama: 'Parem de me arrumar cacho' Crédito: Instagram
Depois de anunciar oficialmente a separação de Pedro Scooby, 30, em março, a atriz e apresentadora Luana Piovani, 42, publicou fotos no Instagram com o ator português Igor Marchesi, e logo os internautas ficaram em dúvida se ele seria um novo namorado da atriz.
Em meio a isso, Piovani também foi vista diversas vezes com o barman brasileiro Douglas Silva. Ele teria se hospedado na casa da atriz em Portugal, o que desagradou o ex-marido dela, Scooby, por ter um outro homem na casa em que ela vive com as crianças, segundo noticiou o jornal Extra.
Nesta semana, depois de publicar diversas fotos com Ruben Rua, que apresenta o programa português 'Like me' ao lado dela, internautas começaram a dizer que eles formavam um belo casal.
Depois de tudo isso, Piovani decidiu se pronunciar sobre o assunto: "Eu estava vendo os comentários no meu último post. Vocês são muito pentelhos. Que chato vocês querendo arrumar coisa pra mim. Acabei de me separar! Por que vocês querem me grudar a alguém, ficar arrumando cacho?"
Segundo a apresentadora, é possível ser feliz sozinha. "Estou ótima, não quero ninguém".
No início deste mês, Scooby, ex-de Piovani, confirmou o namoro com Anitta, 26. Os dois trocaram declarações de amor e fotos em uma viagem a Bali.
Após o anúncio, Piovani contou que o seu filho mais velho, Dom, 6, ficou triste e se preocupou com ela ao descobrir que o pai está namorando outra mulher. "Ele veio até mim, sorriu nervoso e disse que tinha uma notícia ruim para me dar. Depois contou e veio me abraçar. Ficou triste e se preocupou comigo", escreveu no Stories do Instagram.
Na sequência, a atriz afirmou que tranquilizou o filho. "Depois de engolir o fel que encheu minha boca, eu fortaleci e disse que o amor não morreu. Somos uma família. Seremos sempre. Namorada, virão algumas ainda. E eu? Sigo de capa", conclui.

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