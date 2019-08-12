Após divórcio, Miley Cyrus é vista aos beijos com blogueira

Isso porque neste domingo (11) foram divulgadas fotos da cantora beijando Kaitlynn Carter , 30, que esteve no reality show da MTV The Hills: New Beginnings e recentemente se divorciou do apresentador Brody Jenner, 35.

As duas estão de férias na região do lago de Como, na Itália, e foram clicadas tomando sol deitadas uma ao lado da outra. Em algumas imagens, elas se beijam.