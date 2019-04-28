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Morte

Após críticas, SPFW afirma que deu opção para marcas cancelarem desfiles

A indústria da moda brasileira vêm recebendo fortes críticas porque, mesmo após morte de modelo se tornar pública, a programação do evento seguiu sem alterações

Publicado em 28 de Abril de 2019 às 19:50

Publicado em 

28 abr 2019 às 19:50
Modelo Tales Cotta Crédito: Reprodução/Instagram
O modelo Tales Cotta, 26 anos, sofreu um mal súbito durante desfile da marca Ocksa na São Paulo Fashion Week (SPFW) e morreu no Pronto Socorro Municipal da Lapa, zona oeste de São Paulo, nesse sábado, 27. A indústria da moda brasileira vêm recebendo fortes críticas porque, mesmo após a fatalidade se tornar pública, a programação do evento seguiu sem alterações.
>Modelo que morreu na SPFW tinha forte ligação com o Espírito Santo
Neste domingo, 28, a organização da SPFW enviou um comunicado à imprensa em que afirma que foi informada sobre a morte de Tales às 18h50 e se reuniu com marcas, diretores de desfiles, stylists e modelos e foi dada a opção de cancelamento do evento.
"Mesmo abalados, todos decidiram manter os desfiles. Foi decidido também pelo minuto de silêncio na abertura de cada um", informa a nota.
Leia a nota na íntegra:
"Esclarecimento
O modelo Tales Cotta teve um mal súbito no desfile da Ocksa e foi prontamente atendido pelos socorristas. Foi levado ao hospital com vida, sem indicação que viria a falecer.
O evento foi informado do falecimento às 18:50.
Com esta notícia, a organização se reuniu com as marcas, diretores de desfiles, stylists e modelos que tinham desfiles na programação, e foi dada a opção de cancelar os mesmos. Mesmo abalados, todos decidiram manter os desfiles. Foi decidido também pelo minuto de silêncio na abertura de cada um.
Lamentamos profundamente a morte de Thales, e mais uma vez prestamos nossas condolências à família. Estamos prestando toda assistência necessária neste triste momento."

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