Após críticas, Mayra Cardi e Arthur Aguiar mostram rosto da filha

Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi

Mayra Cardi recebeu diversas críticas após o nascimento da filha Sophia, há pouco mais de dois meses, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar. Depois de afirmarem que não mostrariam o rosto da menina, os pais voltaram atrás e publicaram fotos e vídeos da pequena.

O ator publicou uma foto comemorando o Natal ao lado da filha e da mulher. Com um vestidinho azul e laço branco na cabeça, Sophia recebeu muitos elogios dos seguidores. "Muito linda e fofa sua filha", disse um deles. "Acho que eles só estavam esperando o Natal para nos dar esse presente maravilhoso", comentou outra.

Já a ex-BBB publicou um vídeo na manhã desta quarta-feira, 26, no qual aparece ao lado da filha, com um filtro do Instagram, para desejar feliz Natal aos fãs.