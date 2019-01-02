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Após críticas em foto com mulheres, Neymar surge ao lado de 27 homens

Craque ainda foi irônico ao postar o registro com os homens, colocando emojis de risos após a legenda em seu Instagram

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 12:12

Publicado em 

02 jan 2019 às 12:12
Neymar aparece em foto só com homens após críticas em imagem ao lado de mulheres Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr
A internet não perdoou a foto que o jogador Neymar, 26, escolheu publicar na internet desejando um Feliz Ano Novo. Ele e os amigos apareceram rodeados de 26 mulheres em Barra Grande,  Península de Maraú (BA). Após críticas e piadas nas redes sociais, o jogador respondeu a todos com uma foto em que está rodeado de homens.
No registro com 26 belas mulheres estão também os amigos Arthur Melo e o surfista Gabriel Medina. Os três passaram a virada em uma festa na Bahia em que a entrada custa R$ 2 mil, segundo informou o jornal Lance!. Internautas chamaram o trio de imaturo e até de machista nas redes sociais.
"Jogador Neymar com idade mental de 16 anos. Espero que em 2019 Bru Marquezine encontre um homem maduro que a mereça", disparou uma internauta. "Cada dia mais convencida que a bruna tomou a melhor decisão da vida dela ao largar o neymar", completou outra moça.  "O machismo às vezes é bem silencioso", ressaltou outra internauta. 
Medina também postou a mesma foto no Instagram. Nos comentários também há acusações de machismo. "Além de tudo que já falaram sobre o machismo, a infantilidade, etc... tem mais uma observação... não marcaram nenhuma das meninas... E olha que entre elas tem uma tricampeã mundial de skate. Lamentável!", disparou um dos seguidores do surfista.
Após a foto virar o assunto da vez nas redes sociais, Neymar publicou uma nova foto, dessa vez, com o trio rodeado de homens no seu InstaStores com a legenda:  "Nós 3 + 24 homens". Melo postou a mesma foto nas redes sociais, mas, para evitar polêmicas, fechou a publicação para comentários.

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