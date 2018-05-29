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EMPRESÁRIA

Após criar empresa, Isabelle Drummond faz palestra

A atriz é sócia de uma empresa de alimentos, que faz entregas de refeições no Rio de Janeiro

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 19:58
No último domingo, 27, ocorreu a Bienal Geek, em Recife, e entre os vários palestrantes estava Isabelle Drummond. Para quem não sabe, ela não é apenas atriz, mas também documentarista e empreendedora: no ano passado, criou a Levê Pocket, uma empresa de refeições que faz entregas no Rio de Janeiro.
Isabelle e sua sócia, Mariana Fernandes, palestraram justamente sobre a empresa, e o ponto central da palestra era criatividade nos negócios. Alguns momentos da palestra foram compartilhados nas redes sociais por alguns fãs.
Fora das telinhas há algum tempo, Isabelle deve voltar à Globo em 2019, como protagonista da novela Verão 90, próxima novela das 19h da emissora.

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