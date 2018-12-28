Após brigas, Graciele parabeniza Wanessa: 'A admiro ainda mais'

2018 foi ano de superação para a família Camargo. Depois de muitos desentendimentos, Zezé Di Camargo finalmente conseguiu fazer com que a filha Wanessa virasse amiga da madrasta, Graciele Lacerda. As duas fizeram as pazes no ano passado, segundo o jornal Extra, e nesta sexta (28) a capixaba parabenizou a enteada pela comemoração de seus 36 anos.
"Hoje é o dia dela. Uma pessoa incrível que eu já admirava e hoje admiro ainda mais. Parabéns, Wanessa", escreveu Graciele, compartilhando um registro delas juntas com Zezé.
WANESSA CAMARGO JÁ AGREDIU GRACIELE LACERDA
Para quem não lembra, Wanessa já chegou a agredir fisicamente Graciele por não aceitar o relacionamento dela com o pai. Segundo o Extra, as duas posaram juntas pela primeira vez no aniversário de 56 anos de Zezé, em agosto, em São Paulo.
Depois disso, começaram a se seguir no Instagram.
Em entrevista a um programa de TV, a cantora já havia falado da aproximação com a madrasta e garantiu que "não queria guardar rancor de ninguém".