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Pazes

Após briga, Raul Gil e Sonia Abrão fazem as pazes ao vivo

'O que me chateou foi você fazer um circo em cima do chapéu que você sabia que tinha meu nome', desabafou a apresentadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 20:36

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 20:36

. Crédito: Reprodução/ENTITY_quot_ENTITYA Tarde é SuaENTITY_quot_ENTITY/RedeTV!
Os apresentadores Raul Gil e Sonia Abrão aproveitaram a quinta-feira, 27, para tirar a limpo e esclarecer a briga surgida entre eles em abril deste ano. O mal-estar entre os apresentadores, que se conhecem de longa data, teria surgido após participação de Leo Dias no quadro "Pra quem você tira o chapéu?", do Programa Raul Gil.
Na ocasião, Leo Dias fez diversos comentários críticos a Sonia, especialmente por conta de um episódio envolvendo a produção de seus programas e a cantora Gretchen.
Raul e Sonia se reencontraram em frente às câmeras do "A Tarde É Sua", apresentado por ela na RedeTV!. Raul entrou no estúdio cantando a música "A Namorada Que Sonhei", de Nilton César, com um buquê de flores.
"O cidadão vai lá e tira o chapéu, ainda falei: 'Pera aí, você tá falando de uma amiga minha que eu amo muito. Mas você faz o que você quiser'. Porque o convidado manda... Você sabe o quanto que eu te amo, gosto de você e admiro. Devo meu troféu imprensa unânime a você", afirmou Raul Gil.
"Vamos esclarecer as coisas então. Você parte de um princípio que não é o que me magoa. Eu entendo o formato do quadro, já participei inúmeras vezes, não me interessa o convidado...", começou Sonia, sobre os motivos da discussão.
"Os convidados sempre têm razão...", comentou Raul, sendo rebatido na sequência: "Não tem não, viu? Porque falaram um monte de mentira a meu respeito, coisas caluniosas de verdade. Eu não rebati porque acho que a gente escolhe também quem tem a capacidade de ser seu inimigo ou não. São pessoas tão baixas que me nego a descer no mesmo nível e não falo absolutamente nada", complementou Sonia.
"O que me chateou foi você ficar fazendo um circo em cima daquele chapéu que você sabia que tinha meu nome", continuou, antes que Raul discordasse: "Que circo? Eu lá tenho cara de Tiririca?"
Raul ainda afirmou que só ficou sabendo que a apresentadora estava brava com ele quando os dois se encontraram no aniversário da cantora Simony.
"Você sabe o carinho que eu tenho por você. Jamais faria isto para ofendê-la ou pra deixá-la magoada. Hoje estou feliz, ganhei meu dia, ganhei meu ano", afirmou Raul Gil após fazer as pazes com a apresentadora.

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