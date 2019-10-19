Influenciadora digital

Após ataques, Mileide Mihaile diz não ter feito denúncia contra Safadão

Foi divulgado que Mihaile teria ido à polícia na quinta-feira (17), após Yhudy, fruto de seu relacionamento com o cantor, ter passado alguns dias com o pai

19 de outubro de 2019

(FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Mileide Mihaile, 30, foi alvo de uma polêmica nesta sexta-feira (18), quando portais divulgaram que ela teria ido à delegacia fazer uma denúncia contra seu ex-marido, Wesley Safadão, 31.

Foi divulgado que Mihaile teria ido à polícia na quinta-feira (17), após Yhudy, fruto de seu relacionamento com o cantor, ter passado alguns dias com o pai. A assessoria da influenciadora, no entanto, diz que ela esteve na delegacia para tratar de outro assunto, de cunho pessoal.

"Mileide Mihaile não reconhece as informações recentemente divulgadas sobre suposta denúncia de alienação parental contra o ex-marido e não compreende de onde veio a afirmação. Esclarece que os dados expostos na imprensa não refletem a verdade e foram apresentados sem as devidas apurações necessárias", diz uma nota oficial.

A nota diz ainda que Dona Bil, mãe de Safadão, foi às redes sociais "difundir informações infundadas e desconexas". Ela havia usado as redes nas últimas horas para dizer que "Por mais que ela [Mileide] nos maltrate, não temos essa capacidade de colocar o filho contra a mãe. Mileide queria que o Wesley mentisse para o filho, e ele não concordou. [...] O menino liga para a mãe e pede para ficar mais. E ela entende que isso é culpa nossa".

Mihaile não se pronunciará sobre o assunto nas redes sociais e diz enxergar esse tipo de informações como um "verdadeiro circo de ataques e sensacionalismo, o que não é saudável para as famílias envolvidas".

Ela reforça o desejo de encerrar quaisquer disputas com a família de Safadão, e que se preocupa com o bem-estar e saúde emocional do filho. Em julho desde ano, ela afirmou que estava em paz com o ex-marido, e que agora quer focar na revitalização de sua carreira profissional. Até o início de 2020, ela pretende lançar uma linha de cosméticos e, para isso, se inspira na modelo Kylie Jenner e na atriz Marina Ruy Barbosa.

