Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
INTERNET

Após aparecer no Fantástico, 'três reais' de Ana Furtado vira meme

Apresentadora diverte internautas como 'substituta oficial da Globo'

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 14:57

Publicado em 

30 jan 2019 às 14:57
30/01/2019 - Após aparecer no Fantástico, 'três reais' de Ana Furtado vira meme e ganha até versão em inglês Crédito: Reprodução
A apresentadora da Globo Ana Furtado, 45, mostrou que tem espírito esportivo e entrou na brincadeira após ser "trollada" pela própria emissora durante o Fantástico deste domingo (27).
Durante o programa dominical, o apresentador Tadeu Schmidt exibiu, no quadro "Isso a Globo não mostra", um trecho de outra atração da emissora, o É de Casa, em que Ana Furtado se surpreende com o valor gasto por uma artesã para confeccionar uma carteira de mão - "Três reais?".
Nesta terça-feira (28), Ana Furtado publicou um vídeo em suas redes sociais em que brinca com a palavra "três". "Tenho TRÊS palavras para falar pra vocês: bom dia, amores", disse Ana, aos risos. Na legenda, a apresentadora ainda escreveu: "Vocês não vão acreditar... São só treeeeiiiixxx!"
A apresentadora já tinha demonstrado bom humor ao publicar o vídeo da brincadeira, também nas suas contas em redes sociais, nesta segunda-feira (27). "Quem fala 3 tantas vezes pode pedir quantas músicas no Fantástico, Tadeu Schmidt?", escreveu a apresentadora na legenda do vídeo.
Na internet, o "meme dos três reais" ganhou adeptos e até uma versão dublada em inglês. "E se o meme '3 Reais' fosse em inglês? THREE REALS???", brincou a página de humor Vaka Loka, que faz paródias e dublagens no Instagram. Tamanho sucesso fez a versão gringa chegar até o roteirista do "Isso a Globo não mostra", Guiherme Sousa, que publicou o vídeo em sua conta no Twitter. 
E não foi a primeira vez que Ana Furtado entrou na onda da brincadeira e riu de si mesma. Conhecida por cobrir férias, licenças e emergências de programas de entretenimento, Ana Furtado é conhecida como a "substituta oficial da Globo".   
Em 2017, quando Evaristo Costa, que apresentava o Jornal Hoje, deixou a emissora, a própria Ana Furtado publicou um meme na bancada do telejornal.
Em 2016, até o marido de Ana Furtado, o diretor José Bonifácil Brasil, o Boninho, caiu na brincadeira. Quando questionado se deixaria a mulher, que também é atriz, voltar para a dramaturgia, ele respondeu: "Posso liberar, mas ela vai substituir quem na novela?"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados