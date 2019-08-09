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Após aborto, Milla Jovovich anuncia que está grávida novamente

Há alguns meses, a atriz relatou ter sofrido um aborto há cerca de dois anos

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 06:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 06:07
Crédito: Reprodução/Instagram @millajovovich
A atriz Milla Jovovich, conhecida por seu trabalho na série de filmes Resident Evil, anunciou em seu Instagram que está grávida de mais uma menina na última quarta-feira, 7.
"Após ter descoberto que estava grávida 13 semanas atrás, eu tive uma mistura de sentimentos variando entre a completa alegria e um completo terror. Por causa da minha idade e por ter perdido minha última gravidez, eu não queria estar ligada a esse potencial bebê tão rápido", contou Milla.
Há alguns meses, a atriz relatou ter sofrido um aborto há cerca de dois anos, ao fazer um desabafo em seu Instagram após o tema ser alvo de debates nos Estados Unidos por conta de mudanças em leis em Estados como a Geórgia e o Alabama.
Segundo a atriz, ao longo dos últimos meses, ela passou por diversos médicos e esperou pelo resultado de diversos exames: "Felizmente estamos limpos e descobrimos que nós seremos abençoados com mais uma menina! De qualquer forma, desejem sorte a mim e à minha bebê."
Milla já é mãe de outras duas meninas, Ever, 11, e Dashiel, 4, frutos de seu relacionamento com o diretor Paul W. S. Anderson

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