Após A Fazenda, Marcos Mion pode substituir Porchat em noites da Record

Marcos Mion Crédito: Reprodução/Instagram @blogdofabricio

Elogiado por sua performance em A Fazenda 10, Marcos Mion, 39, tem preferência na Record. A emissora não deve esperar pela próxima edição do reality show para aproveitá-lo na programação.

Mion, que hoje tem mais seguidores que Britto Júnior ou Roberto Justus, ajudou principalmente a alavancar o envolvimento do público pelas redes sociais no reality deste ano.

A 10ª temporada teve a maior audiência do programa desde 2012, com 13,2 pontos de média em sua final e 10,2 pontos para toda a temporada, na Grande São Paulo. Marcos Mion também pegou a direção da Record de surpresa ao agradecer à emissora pela oportunidade de apresentar o programa e, assim, "reinventar" sua carreira.

Pelo sucesso, o nome de Mion está sendo cogitado até para substituir Fábio Porchat nos fins de noite. Por enquanto, a Record exibe reprises de séries já conhecidas para ocupar o espaço na programação.

Fábio Porchat pediu demissão da emissora no final do ano, e está em negociação com a Globo. Ele chegou a participar de um vídeo de Bruno Motta, compartilhado pelo YouTube, onde ironizou quem seria seu sucessor na Record.

"Quem vai substituir o Fábio na Record? Vai ser o Raul Gil. É contenção de gastos, vão tirar o sofá e colocar o banquinho. É mais barato. Tá economizando. Todas as TVs estão, aí só o banquinho facilita a vida", disse.

Ele também mencionou Marcos Mion nas questões da emissora. "A Record tá gastando todo o dinheiro dela em Whey Protein para o Marcos Mion. Bronzeamento artificial laranja para ele, muitas coisas. Tem o dente também, placas brancas que vem da Antártica, elas vêm sendo trazidas de barco", disse.