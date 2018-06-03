Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
EITA

Aparência de Johnny Depp durante turnê de sua banda choca fãs

Ator apareceu com visual bem magro, na Rússia

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 14:52
Johnny Depp chocou seus fãs ao aparecer com um visual bem magro e pálido. O ator posou com fãs de sua banda, The Hollywood Vampires, que está em turnê na Rússia.
As imagens postadas pelos fãs no Instagram geraram grande repercussão e uma enxurrada de comentários do ator, de 54 anos. "Meu Deus! O que aconteceu com Johnny?", disse um internauta. "Ele não parece bem", completou outro.
"Meu Deus! Eu acho que essa é a pior aparência que ele já teve", disse outro fã, bastante assustado. "Estou preocupado. Ele parece doente. Mas estou feliz por vê-lo sorrindo. Não o via sorrir há algum tempo", concluiu outro.
 
Johnny Depp posa com uma fã durante turnê na Rússia. Aparência mais magra chocou fãs na internet Crédito: Instagram / Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados