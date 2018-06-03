Aparência de Johnny Depp durante turnê de sua banda choca fãs

Johnny Depp chocou seus fãs ao aparecer com um visual bem magro e pálido. O ator posou com fãs de sua banda, The Hollywood Vampires, que está em turnê na Rússia.

As imagens postadas pelos fãs no Instagram geraram grande repercussão e uma enxurrada de comentários do ator, de 54 anos. "Meu Deus! O que aconteceu com Johnny?", disse um internauta. "Ele não parece bem", completou outro.

"Meu Deus! Eu acho que essa é a pior aparência que ele já teve", disse outro fã, bastante assustado. "Estou preocupado. Ele parece doente. Mas estou feliz por vê-lo sorrindo. Não o via sorrir há algum tempo", concluiu outro.



