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Aos cinco meses de gravidez, Thaeme divulga sexo e nome do 1º filho

Música Pedacinho Meu foi escrita em homenagem à filha Liz

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 16:38
Aos cinco meses de gravidez, a cantora Thaeme revelou o sexo e nome do seu primeiro filho. Na última segunda-feira, 26, ela lançou a música Pedacinho Meu, escrita em homenagem à filha que está a caminho. Nesta quarta-feira, 28, ela publicou o nome da bebê: "Prazer, titios! Meu nome é Liz!", escreveu na legenda da foto.
Thaeme comunicou a gravidez no último dia 17 com um post no Instagram: "Tem bebê 'Arco-Íris' a caminho! É o nome dado ao filho que vem após um outro filho virar anjo", relembrou a cantora. Em maio deste ano, ela chegou a anunciar que estava grávida do marido, o empresário Fábio Elias, mas sofreu um aborto no primeiro trimestre da gestação.

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