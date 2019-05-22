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NOSTALGIA

Aos 99 anos, Orlando Drummond, o Seu Peru, reaparece na 'Escolinha'

Humorista reviverá personagem ao lado de seu atual intérprete, o ator Marcos Caruso

Publicado em 

22 mai 2019 às 18:11

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 18:11

22/05/2019 - Orlando Drummond e Marcos Caruso interpretam Seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo Crédito: Divulgação/Instagram
Eternizado por interpretar o Seu Peru, na Escolinha do Professor Raimundo, o humorista e dublador Orlando Drummond, aos 99 anos, abriu nesta semana um perfil no Instagram. O ator participará da nova temporada do programa, revivendo o personagem ao lado de seu intérprete atual, Marcos Caruso, 67.
O encontro nos estúdios foi registrado pelo ator Evandro Mesquita, que interpreta o personagem Armando Volta, e as fotos têm sido compartilhadas pelos fãs, que desejam boas-vindas à rede social a Drummond.
> Hassum e Marcos Veras estreiam na 'Escolinha do Professor Raimundo'
Para inaugurar a conta, Drummond compartilhou com os fãs uma foto ao lado do neto Felipe num estúdio de dublagem. O ator também é famoso por ter dado voz aos personagens Popeye, Scooby Doo, Alf, Gato Guerreiro (de He-Man) e Vingador (de Caverna do Dragão).
22/05/2019 - Orlando Drummond e Marcos Caruso interpretam Seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo Crédito: Divulgação/Instagram
Após 24h na rede, ele compartilhou uma foto ao lado da esposa Gloria Drummond, durante a celebração das Bodas de Ouro do casal, em 2001.
A quinta temporada da Escolinha estreia em julho e terá mais dois personagens: João Canabrava, que será interpretado por Marcos Veras, do elenco de "Verão 90", e Seu Mazarito, personagem de Costinha, que será vivido por Leandro Hassum.

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