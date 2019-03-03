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Orlando Drummond

Aos 99 anos, 'Seu Peru' curte bloco em sua homenagem no Rio

Orlando Drummond estava usando uma camiseta citando os principais personagens que dublou ao longo da carreira: Alf, Popeye, Scooby-Doo e Gato Guerreiro

Publicado em 

03 mar 2019 às 17:24

Publicado em 03 de Março de 2019 às 17:24

O ator e dublador Orlando Drummond, o Seu Peru Crédito: Reprodução/Instagram
Aos 99 anos de idade, o ator e dublador Orlando Drummond, o Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo, participou do bloco de carnaval Diversão Brasileira no último sábado, 2. Neste ano, o bloco teve o tema Dublando Drummond 100 Anos, em homenagem ao seu centenário, que ocorrerá em 18 de outubro.
>Regional da Nair atrai multidão ao Centro de Vitória
Antes de chegar ao local, Drummond mandou um recado nas redes sociais, fazendo referência a um bordão de seu clássico personagem: "Tô chegando aí pessoal, qualquer dúvida... Use-me e abuse-me!".
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Orlando Drummond estava usando uma camiseta citando os principais personagens que dublou ao longo da carreira: Alf, Popeye, Scooby-Doo e Gato Guerreiro. Inúmeros fãs fizeram questão de tirar fotos com o dublador durante o evento.

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