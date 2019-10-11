Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:03
- Atualizado há 6 anos
A noite desta quinta-feira (10) foi de espetáculo "Freud & Mahler", estrelada por Giuseppe Oristanio e Marcello Escorel, no Centro Cultural Justiça Federal, no Rio de Janeiro.
Vera Fischer, Marieta Severo, Cissa Guimarães foram três das celebridades que bateram ponto no local, mas quem deu show de simpatia e vitalidade foi a veterana Berta Loran, de 93 anos.
Além do show de simpatia, a bonita posou ao lado das colegas e fez tirar sorrisos de quem quer que passasse pelo local.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o