Aos 93 anos, Berta Loran curte teatro com Vera Fischer e famosos

Veterana da TV encantou a todos que foram prestigiar "Freud & Mahler" por sua simpatia e vitalidade

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:03

A atriz Berta Loran Crédito: Angela Zaremba

A noite desta quinta-feira (10) foi de espetáculo "Freud & Mahler", estrelada por Giuseppe Oristanio e Marcello Escorel, no Centro Cultural Justiça Federal, no Rio de Janeiro.

Vera Fischer, Marieta Severo, Cissa Guimarães foram três das celebridades que bateram ponto no local, mas quem deu show de simpatia e vitalidade foi a veterana Berta Loran, de 93 anos. 

Além do show de simpatia, a bonita posou ao lado das colegas e fez tirar sorrisos de quem quer que passasse pelo local. 

