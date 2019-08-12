Home
>
Famosos
>
Aos 88 anos, Silvio Santos cancela gravações por problema de saúde

Aos 88 anos, Silvio Santos cancela gravações por problema de saúde

Apresentador está repousando após enfrentar uma forte gripe

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2019 às 12:15

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram

Silvio Santos, de 88 anos, cancelou algumas gravações em sua emissora, o SBT, por problemas de saúde. O apresentador voltou a ser vítima de uma forte gripe e também enfrenta dificuldades com a voz. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Silvio Santos posa com Chucky, o boneco assassino, e agita a web

O dono do SBT teria até ficado sem voz por um tempo e decidiu repousar em casa para se recuperar o quanto anotes. 

> Quer receber todas as novidades de cultura e entretenimento do ES? CLIQUE AQUI e participe do grupo de Whatsapp do Divirta-se

> Silvio Santos brinca com sexualidade de Dudu Camargo em programa

No início de julho, ele já tinha ficado afastado da TV por alguns dias por conta do mesmo problema. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

gripe

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais