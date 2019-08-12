De repouso

Aos 88 anos, Silvio Santos cancela gravações por problema de saúde

Apresentador está repousando após enfrentar uma forte gripe

Publicado em 12 de agosto de 2019 às 12:15 - Atualizado há 6 anos

Silvio Santos, de 88 anos, cancelou algumas gravações em sua emissora, o SBT, por problemas de saúde. O apresentador voltou a ser vítima de uma forte gripe e também enfrenta dificuldades com a voz.

O dono do SBT teria até ficado sem voz por um tempo e decidiu repousar em casa para se recuperar o quanto anotes.

No início de julho, ele já tinha ficado afastado da TV por alguns dias por conta do mesmo problema.

