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Aos 81 anos, Robert Redford anuncia aposentadoria

Redford atuou em pelo menos 70 filmes

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 14:02
Robert Redford Crédito: Reprodução/Instagram @origostudios
O ator Robert Redford, de 81 anos, anunciou numa entrevista ao Entertainment Weekly que vai se aposentar da atuação. "The Old Man & the Gun", a ser lançado ainda em 2018, será seu último filme.
"Nunca diga nunca, mas concluindo esse trabalho, é isso para mim em termos de atuação, e eu vou me aposentar porque estou fazendo isso desde que tinha 21 anos. Pensei, é o suficiente. E por que não sair de cena com algo para cima e positivo?", disse o ator.
Questionado sobre possíveis novos projetos em direção (Redford ganhou um Oscar de diretor em 1980 por "Gente como a Gente"), ele desconversa.
Em "The Old Man & the Gun", Redford intepreta Forrest Tucker, o criminoso da vida real que escapou da prisão 17 vezes. Com Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits, e Casey Affleck, o filme estreia nos EUA em setembro.
Nascido em Santa Monica, Califórnia, em 1936, Redford atuou em pelo menos 70 filmes, e tem créditos de produção em 50 deles. "Butch Cassidy", "Golpe de Mestre" e "Todos os Homens do Presidente" são apenas alguns deles.

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