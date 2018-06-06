Aos 81 anos, 1ª Miss Brasil Martha Rocha é internada com pneumonia

1ª Miss Brasil Martha Rocha Crédito: Reprodução

Primeira Miss Brasil, Martha Rocha, de 81 anos, está internada no Hospital Geral do Ingá, em Niterói, na região Metropolitana do Rio de Janeiro. Com um quadro de pneumonia aguda, a informação foi confirmada ao jornal Extra nesta terça-feira (5) por Carlos Alberto Piano Rocha, um dos três filhos da ex-modelo.

De acordo com o jornal, segundo ele, Martha está lúcida e se recuperando em um quarto do hospital. Ela foi levada para a unidade há cerca de dez dias e informou o ocorrido em sua página no Facebook em 25 de maio.

"Queridos amigos, não tenho podido entrar em contato com vocês devido a uma pneumonia aguda que adquiri há uma semana. E por isso estou hospitalizada. Assim que melhorar voltarei a falar. Beijos saudáveis!", escreveu ela.