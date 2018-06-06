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No Rio

Aos 81 anos, 1ª Miss Brasil Martha Rocha é internada com pneumonia

Martha Rocha é baiana e foi eleita Miss Brasil em 1954, quando o concurso começou a ser realizado oficialmente; no mesmo ano, ela ganhou o 2º lugar no Miss Universo, nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 12:38

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 12:38

1ª Miss Brasil Martha Rocha Crédito: Reprodução
Primeira Miss Brasil, Martha Rocha, de 81 anos, está internada no Hospital Geral do Ingá, em Niterói, na região Metropolitana do Rio de Janeiro. Com um quadro de pneumonia aguda, a informação foi confirmada ao jornal Extra nesta terça-feira (5) por Carlos Alberto Piano Rocha, um dos três filhos da ex-modelo. 
De acordo com o jornal, segundo ele, Martha está lúcida e se recuperando em um quarto do hospital. Ela foi levada para a unidade há cerca de dez dias e informou o ocorrido em sua página no Facebook em 25 de maio.
"Queridos amigos, não tenho podido entrar em contato com vocês devido a uma pneumonia aguda que adquiri há uma semana. E por isso estou hospitalizada. Assim que melhorar voltarei a falar. Beijos saudáveis!", escreveu ela.
De acordo com o Extra, Carlos não quis dar mais detalhes sobre o estado de saúde da mãe e disse que a mesma fará isso em sua página no Facebook. Martha passou os últimos anos reclusa em Volta Redonda, na região Sul do Estado do Rio, e foi internada em Niterói, onde o filho mora.

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