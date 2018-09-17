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Com Alejandra Silva

Aos 69 anos, Richard Gere será pai novamente

Alejandra Silva contou a novidade em seu Instagram, onde postou um registro em que aparece sendo abençoada por Dalai Lama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 19:11

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 19:11

Aos 69 anos de idade, o ator Richard Gere será pai novamente. A novidade foi contada por sua mulher, Alejandra Silva, 35, em seu Instagram, no último domingo, dia 16, em viagem à Holanda. "Momento muito especial... recebendo bênçãos para o tesouro que está por chegar... Não podia mencioná-lo antes de contar ao Dalai Lama", escreveu Alejandra.
Na imagem, ela mostra o líder religioso abençoando seu ventre ao lado de Gere. No passado, o ator já foi casado com a modelo Cindy Crawford e a atriz Carey Lowell, com quem tem um filho. Alejandra tem um filho de cinco anos de um relacionamento passado.

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