Aos 56 anos, Xuxa se veste de Marilyn Monroe e corpão choca fãs

Xuxa Meneghel decidiu lembrar o passado na tarde desta quarta-feira (10) e usou as redes sociais para relembrar algumas de suas participações no "Dancing Brasil", competição de dança que ela mesma comanda na TV Record.
No Instagram, a Rainha dos Baixinhos postou vídeo em que surge em vários momentos do reality. Em um deles, se vestiu de Marilyn Monroe e esbanjou charme e sedução. Aos 56 anos, a loira provou que segue em forma.
"Ficou maravilhosa de Marilyn", disse uma fã. Outra, escreveu: "Que corpo é esse?". Um outro fã avaliou: "Corpasso. Que pernas!".