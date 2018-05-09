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Mãe

Aos 39 anos e divorciada, Fantine, do Rouge, quer mais um filho

A cantora é uma das convidadas do 'Altas horas' do próximo sábado, em homenagem ao Dia das Mães

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 13:09
Fantine Tho tem se dividido entre o Brasil e a Holanda, onde mora. Por aqui, ela faz turnê ao lado das outras meninas do Rouge, que voltou à cena depois de um período longe dos palcos. Mesmo assim, ela planeja ter mais um filho. Estou divorciada há cinco anos. Gostaria de ter mais um se eu tiver um relacionamento maravilhoso, com um homem que queira muito ser papai, e se eu ainda tiver condições físicas, disse, de acordo com o Extra, Fantine, de 39 anos. 
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A cantora já é mãe de Christine, de 10 anos, que nasceu e foi criada no país europeu: Não sei se esse romance vai acontecer na minha vida. Mas estou aberta a essa possibilidade, de ter mais um filhinho. Minha filha me pede uma irmãzinha sempre. Ela fala: Meninos, não! Meninos são muito agitados. 
Fantine Tho, do Rouge Crédito: Reprodução/Instagram @fantinetho

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