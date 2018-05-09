Aos 39 anos e divorciada, Fantine, do Rouge, quer mais um filho

Fantine Tho tem se dividido entre o Brasil e a Holanda, onde mora. Por aqui, ela faz turnê ao lado das outras meninas do Rouge, que voltou à cena depois de um período longe dos palcos. Mesmo assim, ela planeja ter mais um filho. Estou divorciada há cinco anos. Gostaria de ter mais um se eu tiver um relacionamento maravilhoso, com um homem que queira muito ser papai, e se eu ainda tiver condições físicas, disse, de acordo com o Extra, Fantine, de 39 anos.
A cantora já é mãe de Christine, de 10 anos, que nasceu e foi criada no país europeu: Não sei se esse romance vai acontecer na minha vida. Mas estou aberta a essa possibilidade, de ter mais um filhinho. Minha filha me pede uma irmãzinha sempre. Ela fala: Meninos, não! Meninos são muito agitados.