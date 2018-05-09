Aos 39 anos e divorciada, Fantine, do Rouge, quer mais um filho

Fantine Tho tem se dividido entre o Brasil e a Holanda, onde mora. Por aqui, ela faz turnê ao lado das outras meninas do Rouge, que voltou à cena depois de um período longe dos palcos. Mesmo assim, ela planeja ter mais um filho. Estou divorciada há cinco anos. Gostaria de ter mais um se eu tiver um relacionamento maravilhoso, com um homem que queira muito ser papai, e se eu ainda tiver condições físicas, disse, de acordo com o Extra, Fantine, de 39 anos.