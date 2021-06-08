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No Sírio Libanês

Aos 33, filho de Datena está internado com Covid-19 em SP: "Piorou"

Segundo ele, a "sorte é que pode ir para lá, pois muita gente não". Mais tarde, ao vivo no Melhor da Tarde (Band), o apresentador do Brasil Urgente deu mais detalhes de como estava a situação do jovem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2021 às 11:49

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 11:49

O apresentador José Luiz Datena
O apresentador José Luiz Datena Crédito: Band/Reprodução
O jornalista e apresentador José Luiz Datena, 64, demonstrou preocupação com seu filho, José Luiz Datena Júnior, 33, que acaba de ser internado com Covid-19 no Sírio Libanês, em São Paulo.
Em depoimento na Rádio Bandeirantes, revelou que o filho era quem mais mantinha os protocolos corretos para não contrair o vírus e tomava todos os cuidados. Só ele pegou na família.
"Ele foi o mais cuidadoso de todos. Quando vinha aqui em casa usava máscara e mantinha distância. Há 10 dias pegou Covid. A evolução foi boa e hoje [segunda, 7] ele piorou e está indo para o Sírio Libanês", comentou.
"Estamos no epicentro da doença. Não estou preocupado com Tite ou Neymar. Estamos no meio de uma doença terrível, não consigo pensar em outra coisa a não ser no meu filho, se vai melhora ou piorar. Ele ainda tem 33 anos de idade, é jovem, mas os jovens também morrem", apontou.
Segundo ele, a "sorte é que pode ir para lá, pois muita gente não". Mais tarde, ao vivo no Melhor da Tarde (Band), o apresentador do Brasil Urgente deu mais detalhes de como estava a situação do jovem.

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"Meu filho está internado, mas não é um problema meu, é um problema do Brasil. Espero que ele melhore. Espero que grande parte da população brasileira acometida pela Covid tome cuidado e receba o melhor cuidado possível", comentou.
Na sequência, criticou o que chamou de "maus exemplos" no país. "O país tem quase 500 mil mortes e esses caras [políticos] dando esses [maus] exemplos. Qual objetivo de ter Copa América aqui com tanta gente morrendo, com tanta gente internada?", disparou para Cátia Fonseca.

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