Ao vivo, Datena revela que pode deixar carreira na televisão

Durante programa ao vivo, o apresentador José Luiz Datena revelou que pode deixar a televisão Crédito: Kelly Fuzaro/Band/Divulgação

José Luiz Datena pode ter apresentado o seu último programa no domingo, 24. Ao vivo, o apresentador disse que vive um momento muito difícil da vida enquanto decide ser irá ou não concorrer nas eleições deste ano. A revelação aconteceu em conversa com o convidado da atração, o cantor Eduardo Costa.

"Eu já tinha desistido completamente da política, e tô numa encruzilhada desgraçada. Talvez seja esse o último programa que eu faço nessa fase na Rede Bandeirantes", começou. "Se domingo que vem eu estiver apresentando esse programa, é porque eu não entrei na política. (...) Se domingo que vem eu não estiver aqui, é porque eu já tomei a decisão de durante um tempo deixar a televisão", continuou, enfatizando que estava tendo "um dia muito difícil".

Sem dar mais detalhes, Datena confessou que está indeciso sobre qual rumo tomar e espera uma ajuda divina para encerrar o assunto. "Tenho três ou quatro dias para decidir e eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que me ilumine, porque se eu entrar nessa parada, não vai ser para brincar, não".