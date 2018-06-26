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Ao vivo, Datena revela que pode deixar carreira na televisão

Apresentador disse estar 'em uma encruzilhada' enquanto decide se será candidato nas próximas eleições

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 21:06
Durante programa ao vivo, o apresentador José Luiz Datena revelou que pode deixar a televisão Crédito: Kelly Fuzaro/Band/Divulgação
José Luiz Datena pode ter apresentado o seu último programa no domingo, 24. Ao vivo, o apresentador disse que vive um momento muito difícil da vida enquanto decide ser irá ou não concorrer nas eleições deste ano. A revelação aconteceu em conversa com o convidado da atração, o cantor Eduardo Costa.
"Eu já tinha desistido completamente da política, e tô numa encruzilhada desgraçada. Talvez seja esse o último programa que eu faço nessa fase na Rede Bandeirantes", começou. "Se domingo que vem eu estiver apresentando esse programa, é porque eu não entrei na política. (...) Se domingo que vem eu não estiver aqui, é porque eu já tomei a decisão de durante um tempo deixar a televisão", continuou, enfatizando que estava tendo "um dia muito difícil".
Sem dar mais detalhes, Datena confessou que está indeciso sobre qual rumo tomar e espera uma ajuda divina para encerrar o assunto. "Tenho três ou quatro dias para decidir e eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que me ilumine, porque se eu entrar nessa parada, não vai ser para brincar, não".
Recém-filiado ao DEM, Datena reforçou seu desejo de concorrer a uma vaga no Senado, provavelmente na chapa do ex-prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), mas avalia também o lançamento de uma candidatura à Presidência. Em 2016, ele também cogitou entrar na disputa para prefeito de São Paulo.

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