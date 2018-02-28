Antonia Fontenelle critica descaso com casa de Marcos Paulo

Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle

A atriz Antonia Fontenelle fez post no seu Instagram na segunda-feira, 26, denunciando o descaso dos filhos do ator e diretor Marcos Paulo com a casa que era de sua propriedade em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. Antonia e Marcos foram casados por seis anos. Ele morreu em 2012.

"Essas imagens comprovam o abandono, o descaso, a lentidão da Justiça, o desamor. Trata se da casa de Búzios, um dos cantinhos prediletos do Marcos Paulo, os vizinhos me relataram que os usuários de drogas invadiram a casa, por um bom tempo faziam moradia. Se vocês repararem bem, colocaram umas tábuas safadas pra tapar os buracos por onde eles passavam, pelas frestas da pra ver latas de cervejas jogadas pelo chão, vidros quebrados", escreveu a atriz. Veja o post: