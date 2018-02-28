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Em Búzios

Antonia Fontenelle critica descaso com casa de Marcos Paulo

'Uma vida inteira de trabalho jogada no lixo', escreveu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 12:55

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 12:55

Antonia Fontenelle Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle
A atriz Antonia Fontenelle fez post no seu Instagram na segunda-feira, 26, denunciando o descaso dos filhos do ator e diretor Marcos Paulo com a casa que era de sua propriedade em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. Antonia e Marcos foram casados por seis anos. Ele morreu em 2012. 
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"Essas imagens comprovam o abandono, o descaso, a lentidão da Justiça, o desamor. Trata se da casa de Búzios, um dos cantinhos prediletos do Marcos Paulo, os vizinhos me relataram que os usuários de drogas invadiram a casa, por um bom tempo faziam moradia. Se vocês repararem bem, colocaram umas tábuas safadas pra tapar os buracos por onde eles passavam, pelas frestas da pra ver latas de cervejas jogadas pelo chão, vidros quebrados", escreveu a atriz. Veja o post: 
"Resumindo, o imbróglio parado, os responsáveis não fazem manutenção do patrimônio e uma vida inteira de trabalho jogada no lixo, por intolerância e falta de respeito com um homem que durante toda a vida trabalhou e zelou pelos os seus. Chega de descaso", continuou, criticando o processo sobre a herança do ator.

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