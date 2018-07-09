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Anthony Bourdain deixa herança de R$ 20 milhões para a única filha

Bourdain se matou por enforcamento em 8 de junho de 2018 no quarto de um hotel na França, onde estava para gravar o seu programa da CNN, Parts Unknown. Ele tinha 61 anos

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 11:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 11:58
Anthony Bourdain Crédito: Reprodução/Instagram @cane.elisa
O testamento deixado pelo chef de cozinha Anthony Bourdain, também escritor e apresentador de programas gastronômicos na TV, aberto esta semana em Nova York, determina que sua herança vá para a sua única filha, Ariane Bourdain. Segundo a revista People, a menina de 11 anos receberá R$ 20 milhões. Ariane é filha da lutadora de MMA Ottavia Busia, com quem Bourdain foi casado durante 9 anos. O casal se separou em 2016, mas como o divórcio não foi oficializado, Ottavia será guardiã dos bens da filha até que ela chegue à maioridade.
Bourdain se matou por enforcamento em 8 de junho de 2018 no quarto de um hotel na França, onde estava para gravar o seu programa da CNN, Parts Unknown. Ele tinha 61 anos.
Bourdain começou a fazer sucesso em 2000, quando lançou seu livro de memórias Cozinha Confidencial, com relatos incômodos sobre o mundo da gastronomia. Sua sinceridade exacerbada incluía também a vida pessoal e ele não fazia segredo sobre o uso de vários tipos de drogas no passado, incluindo cocaína e heroína.
Quando morreu, o nova-iorquino Anthony Bourdain mantinha um relacionamento de dois anos com a atriz italiana Asia Argento.

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