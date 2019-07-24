Home
Anne Hathaway está grávida do segundo filho

Atriz brincou com legenda de foto postada na web: "Não é para um filme"

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 24 de julho de 2019 às 18:54

Crédito: Reprodução/Instagram @annehathawaypics

Anne Hathaway está grávida de seu segundo filho. Na web, a atriz compartilhou um clique deixando a barriguinha à mostra nesta quarta (24). 

"Não é para um filme", brincou a atriz, que aproveitou a oportunidade do clique para falar com suas seguidoras que desejam ser mamães: "Brincadeiras à parte, para todos que estão passando pelo inferno da infertilidade e concepção, por favor saibam que não foi um caminho simples até nenhuma das minhas gestações. Enviando muito amor". 

