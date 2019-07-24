Anne Hathaway está grávida do segundo filho

Publicado em 24 de julho de 2019 às 18:54
- Atualizado há 6 anos
Anne Hathaway está grávida de seu segundo filho. Na web, a atriz compartilhou um clique deixando a barriguinha à mostra nesta quarta (24).
"Não é para um filme", brincou a atriz, que aproveitou a oportunidade do clique para falar com suas seguidoras que desejam ser mamães: "Brincadeiras à parte, para todos que estão passando pelo inferno da infertilidade e concepção, por favor saibam que não foi um caminho simples até nenhuma das minhas gestações. Enviando muito amor".
