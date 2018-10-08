Anitta volta a flertar com o colombiano James Rodríguez

Anitta e James Rodríguez: funkeira tem flertado com o bonitão pelas redes sociais Crédito: Montagem Gazeta Online

Anitta está solteira desde o fim de seu casamento com Thiago Magalhães. Mas agora, a funkeira parece estar encantada com o jogador colombiano James Rodríguez, de 27 anos. Desde o mês passado a cantora está curtindo e comentando posts do bonitão no Instagram. Neste fim de semana, ela voltou a deixar um coraçãozinho numa foto postada por James com a filha dele, de 5 anos. Assim como Anitta, o atleta também está solteiro.

Segundo o jornal Extra, em um clique do dia 26 de setembro, o craque, que também segue a artista brasileira no Instagram, posou com uma raquete de ping pong e perguntou na legenda quem poderia ganhar uma partida contra ele. Com um emoji sorrindo, Anitta declarou que ela poderia vencê-lo. Desde então, os fãs da cantora passaram a shippar o casal.

Anitta tem flertado com James Rodríguez no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta está tão empolgada com a possibilidade de um romance com James que deixou o passado para trás e cortou os laços com o ex-marido, Thiago. Ela já até deixou de segui-lo no Instagram.

JAMES RODRÍGUEZ

James é muito famoso na Colômbia e foi casado com a ex-jogadora de vôlei, hoje modelo e empresária, Daniela Ospina, mãe da sua filha. Com a ex, o atleta formava uma espécie de casal "BruMar" do país. Jurada do "The Voice México", Anitta já esteve na Colômbia algumas vezes e gravou lá o seu cilpe "Medicina", lançado em julho.