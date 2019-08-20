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Rica

Anitta reclama de obra milionária em casa: "Preço de casa nova"

Cantora mostra parte da movimentação em suas redes sociais

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 07:12

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 ago 2019 às 07:12
Crédito: Reprodução/Instagram @desnude
Anitta está ficando sem paciência para as obras que sua mãe anda fazendo na mansão em que vive a família, no Rio de Janeiro. Em uma série de stories, a cantora falou no Instagram que a mãe gosta de fazer pequenas obras para recuperar o imóvel, mas no final a conta que chega é milionária. 
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"Eu queria entender porque que de vez em vez mães cismam que têm que fazer obras na casa para consertar coisas que estão feias. Exemplo: 'tem que pintar a parede que o povo passou a mão e está suja', 'tem que trocar a porta que o cachorro arranhou', 'porque a parede que todo mundo colocou o pé agora tá podre', 'choveu ali e estragou'", começou Anitta, já dentro do carro a caminho de uma reunião. 
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"Agora eu pergunto: o cachorro morreu? Não, então vai continuar arranhando a porta. As pessoas vão parar de passar na casa? Não, então vão continuar sujando a parede. O mundo vai parar de chover? Não, então vai continuar chovendo na parede e fazendo mancha...", refletiu. 

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