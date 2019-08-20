Anitta reclama de obra milionária em casa: "Preço de casa nova"

está ficando sem paciência para asque sua mãe anda fazendo naem que vive a família, no Rio de Janeiro. Em uma série de stories, a cantora falou noque a mãe gosta de fazer pequenas obras para recuperar o imóvel, mas no final a conta que chega é milionária.

"Eu queria entender porque que de vez em vez mães cismam que têm que fazer obras na casa para consertar coisas que estão feias. Exemplo: 'tem que pintar a parede que o povo passou a mão e está suja', 'tem que trocar a porta que o cachorro arranhou', 'porque a parede que todo mundo colocou o pé agora tá podre', 'choveu ali e estragou'", começou Anitta, já dentro do carro a caminho de uma reunião.