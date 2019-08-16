Anitta reclama de confusão em viagem: "Fiz barraco em inglês"

Anitta, 26, desabafou com seus seguidores do Instagram na noite desta quinta-feira (15) sobre um problema que tem sofrido durante suas viagens. , 26, desabafou com seus seguidores dona noite desta quinta-feira (15) sobre um problema que tem sofrido durante suas viagens.

Crédito: Pedro Lollett/Reprodução/Instagram @anitta

A cantora disse que, durante a turnê, sua mala sumiu "umas três vezes". Em uma delas, a mala perdida era "muito importante", e ela ameaçou expor a empresa nas redes sociais. "Minha mala apareceu em dez minutos", lembra.

Ainda assim, algumas malas continuam perdidas: "Estou desde o início da turnê da Europa tentando arrumar umas malas minhas com uns looks que tinha encomendado de uns gringos. Eu avisei que era uma companhia de merda (sic). A mala sumiu, estou até agora tentando resgatar, ninguém responde. Meus fã-clubes podiam bem esculachar eles para ver se respondem", disse. "Já fui lá e dei o maior bailão em inglês".

Segundo Anitta, as malas tinhas peças de grifes como Louis Vitton, Gucci e Versace, que ela usaria em shows e que precisou comprar novamente para poder se apresentar.

"Se eu não tivesse uma reputação a zelar, eu já estava lá fazendo um barraco no aeroporto, jogando as malas pro alto até encontrar minha mala", contou. Depois, ela telefonou do hotel para a companhia aérea e, sem sucesso, pediu para o atendente "dar um google" em seu nome.