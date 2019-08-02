Está em Ibiza

Anitta reclama de cansaço na Espanha: "Alma ficou"

Cantora está fazendo maratona de shows pela Europa

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 12:39 - Atualizado há 6 anos

Anitta está de maratona de shows pela Europa e já começou a sentir o cansaço bater. Em vídeo publicado em seu Instagram nesta sexta (2), a Poderosa desabafou sobre as horas de sono perdidas.

"O corpo está acordado, mas a alma ficou lá no sonho. Pelo amor de Deus, que sono é esse?", questionou ela, nas gravações.

Na quinta (1º), Anitta agitou a web ao aparecer em vídeos dançando só de biquíni ao som de "Fuego", sua música com DJ Snake, dentro do quarto de hotel em que está hospedada em Ibiza, na Espanha.

