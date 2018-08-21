Anitta procura ex-empresária para pedir fim de briga na Justiça

. Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta e sua ex-empresária, Kamilla Fialho. A cantora, então, decidiu procurar a moça para selar paz e oferecer acordo para que os processos sejam suspensos. Já são quatro anos de farpas e processos na Justiça entree sua ex-empresária, Kamilla Fialho. A cantora, então, decidiu procurar a moça para selar paz e oferecer acordo para que os processos sejam suspensos.

De acordo com o jornal Extra, o encontro aconteceu há cerca de um mês. Anitta foi com o irmão, Renan Machado, e Kamilla levou seu advogado. A funkeira, que já foi sentenciada duas vezes a pagar altos valores à empresária, ofereceu aproximadamente R$ 10 milhões para acabar com os problemas na Justiça.

Apesar de ela estar milionária, não quer perder mais dinheiro. Quando o escritório foi auditado ficou claro que não houve roubo, mas, sim, que Anitta até devia a Kamilla, conta ao Extra um produtor ligado ao caso.

HISTÓRICO NA JUSTIÇA

Segundo o Extra, em 2016, Anitta perdeu a ação que movia contra Kamilla e foi condenada a pagar R$ 9,6 milhões. Ela recorreu e perdeu novamente. Em março deste ano, a cantora foi obrigada a depositar R$ 3 milhões na conta de Kamilla, em juízo. Ou seja, a empresária não poderia mexer no dinheiro. A decisão já se referia ao segundo recurso impetrado pelos advogados da cantora.

Anitta rompeu seu contrato com a empresária em agosto de 2014 e a acusou de desviar R$ 2,5 milhões. Na época, foi obrigada a depositar R$ 5,4 milhões em juízo. A Anitta também teve bens penhorados para o pagamento destas sentenças. Quer se livrar disso o mais rápido possível, diz a fonte.