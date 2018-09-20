Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Premiação

Anitta, Pabllo Vittar e Naiara Azevedo são indicadas ao Grammy Latino

Iza, Sol Almeida e Thiaguinho também concorrem a prêmios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 16:47

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 16:47

Anitta, Pabllo Vittar e Naiara Azevedo: indicados ao Grammy Latino Crédito: Montagem Gazeta Online
Iza, Anitta e Pabllo Vittar receberam suas primeiras indicações ao Grammy Latino, que será realizado no dia 15 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos. 
Iza concorre ao título de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa devido ao seu disco de estreia, "Dona de Mim". Junto dela, disputam Anaadi, Erasmo Carlos, Ana Vilela e Xenia. 
Já Anitta recebeu duas indicações: Melhor Canção Urban, por "Downtown" - sua parceria com J Balvin -, e Melhor Fusão/Interpretação Urbana, por "Sua Cara" - junto de Major Lazer e Pabllo Vittar. 
Ferrugem, Diogo Nogueira, Thiaguinho, Martinho da Vila e Maria Rita disputam o Melhor Álbum de Samba/Pagode. João Bosco, Chico Buarque e Elza Soares concorrem ao prêmio de Melhor Álbum de MPB. Já Sol Almeida, Irmãos Galvão, Naiara Azevedo, Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Fernando e Sorocaba e Michel Teló tentam alcançar o Melhor Álbum Sertanejo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica
Imagem de destaque
8 saladas especiais para a Páscoa
Imagem de destaque
Irã abate caça dos EUA, e operação americana resgata uma pessoa, diz imprensa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados