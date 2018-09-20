Anitta, Pabllo Vittar e Naiara Azevedo são indicadas ao Grammy Latino

Anitta, Pabllo Vittar e Naiara Azevedo: indicados ao Grammy Latino Crédito: Montagem Gazeta Online

Iza, Anitta e Pabllo Vittar receberam suas primeiras indicações ao Grammy Latino, que será realizado no dia 15 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Iza concorre ao título de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa devido ao seu disco de estreia, "Dona de Mim". Junto dela, disputam Anaadi, Erasmo Carlos, Ana Vilela e Xenia.

Já Anitta recebeu duas indicações: Melhor Canção Urban, por "Downtown" - sua parceria com J Balvin -, e Melhor Fusão/Interpretação Urbana, por "Sua Cara" - junto de Major Lazer e Pabllo Vittar.