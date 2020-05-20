Anitta nega conflitos com a mãe após rumores de briga

A cantora Anitta, 27, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (20) para negar qualquer desentendimento com a mãe, Miriam Macedo, que teria deixado o apartamento comprado pela artista para ela, na Barra da Tijuca, no Rio. "A gente se fala sempre, como uma família que se ama", afirmou.

A cantora Anitta Crédito: Instagram/@anitta

A mensagem de Anitta acontece após a coluna Léo Dias, do UOL, afirmar que Miriam deixou o apartamento comprado pela filha por não concordar com os relacionamentos dela. Segundo a publicação, ela teria retornado à Honório Gurgel, bairro em que Anitta cresceu, na periferia do Rio.

A cantora divulgou uma série de prints de suas conversas com a família, mostrando que as duas continuavam a trocar mensagens carinhosas. Já nesta quarta, ela divulgou um vídeo falando que a mãe tem as chaves de um apartamento de frente para a praia, mas é livre para ir para onde quiser.

"Minha mãe é uma pessoa, eu sou outra. Assim como meu pai, meu irmão. O que eles decidem fazer da vida deles, se vão pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo, é uma decisão deles. A gente segue se amando, está tudo ótimo com a gente, e ela não tem obrigação de dar satisfação de onde vai, o que faz.".

ESCOLHAS

Anitta ainda continua: "Minha mãe tem as chaves de um apartamento de frente pra praia do jeitinho que eu gostaria de poder dar, não só a ela, mas a toda minha família. O que eu puder proporcionar, eu vou proporcionar. Aí, se eles querem ou não é escolha deles, não minha".