Anitta leiloa encontro durante jantar beneficente: "Vou dar beijo"

Crédito: Reprodução/Instagram @desnude

Instituto Luisa Mell, que aconteceu em São Paulo na noite deste quarta-feira (11), Durante o jantar beneficente do, que aconteceu emna noite deste quarta-feira (11), Anitta , 26, leiloou um encontro com ela, agora que está solteira.

"É isso, gente, esse leilão vai ser uma tarde com a gente. Não vai ser truque. Vou dar beijo, abraçar, não vou ficar contando horário no relógio. E dependendo de quem der o lance, a gente janta depois", brincou a cantora na ocasião.

doou o show que fez para a causa e custeou a festa. O evento teve como intuito arrecadar fundos em prol da causa pet e fazer uma homenagem a Anitta tambémque fez para a causa e custeou a festa. O evento teve como intuito arrecadar fundos eme fazer uma homenagem a Rita Lee

"Ela foi a primeira artista brasileira defender publicamente os animais! Nunca se calou, mesmo diante de ameaças de poderosos que exploram animais. Ela é minha grande inspiração, minha primeira grande apoiadora, minha musa da vida", disse Luisa Mell.

Pedro Scooby, 31, nos últimos dias. A informação foi publicada no jornal O Dia pela colunista Fábia Oliveira e confirmada pela assessoria da cantora. Anitta está solteira desde que terminou o namoro com, 31, nos últimos dias. A informação foi publicada no jornal O Dia pela colunista Fábia Oliveira e confirmada pela assessoria da cantora.

"Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista. O surfista, no entanto, negou à publicação a separação e diz que se trata apenas de uma "especulação".