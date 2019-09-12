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Anitta leiloa encontro durante jantar beneficente: "Vou dar beijo"

"É isso, gente, esse leilão vai ser uma tarde com a gente. Não vai ser truque. Vou dar beijo, abraçar, não vou ficar contando horário no relógio", disse ela, durante evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 05:57

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 05:57

Crédito: Reprodução/Instagram @desnude
Durante o jantar beneficente do Instituto Luisa Mell, que aconteceu em São Paulo na noite deste quarta-feira (11), Anitta, 26, leiloou um encontro com ela, agora que está solteira.
"É isso, gente, esse leilão vai ser uma tarde com a gente. Não vai ser truque. Vou dar beijo, abraçar, não vou ficar contando horário no relógio. E dependendo de quem der o lance, a gente janta depois", brincou a cantora na ocasião.
Anitta também doou o show que fez para a causa e custeou a festa. O evento teve como intuito arrecadar fundos em prol da causa pet e fazer uma homenagem a Rita Lee.
"Ela foi a primeira artista brasileira defender publicamente os animais! Nunca se calou, mesmo diante de ameaças de poderosos que exploram animais. Ela é minha grande inspiração, minha primeira grande apoiadora, minha musa da vida", disse Luisa Mell.
Anitta está solteira desde que terminou o namoro com Pedro Scooby, 31, nos últimos dias. A informação foi publicada no jornal O Dia pela colunista Fábia Oliveira e confirmada pela assessoria da cantora.
"Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista. O surfista, no entanto, negou à publicação a separação e diz que se trata apenas de uma "especulação".
Scooby se separou da apresentadora Luana Piovani dois meses antes de engatar com Anitta, o que causou uma série de indiretas e até brigas nas redes sociais.

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