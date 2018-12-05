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Anitta ironiza buquê de flores que ganhou em NY

Funkeira está mostrando sua rotina de trabalho na cidade pelo Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:43

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:43

Anitta Crédito: Reprodução/TV Globo
Anitta está a trabalho em Nova York, nos Estados Unidos, e ganhou um buquê de flores na segunda-feira, 3. Cogita-se que o presente tenha sido dado por Ronan Carvalho, rapaz de 20 anos que a cantora se envolveu após o fim do seu casamento com o empresário Thiago Magalhães.
A funkeira gravou stories para o Instagram debochando da situação e causando risos ao seu redor. "Oh, baby. Você não deveria ter se preocupado com isso. Mandar flores aqui para Nova York. Eu tenho o melhor namorado de todos", ironizou.
Anitta está mostrando sua rotina na cidade todos os dias pelos stories do Instagram.

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