Anitta ironiza buquê de flores que ganhou em NY

Anitta Crédito: Reprodução/TV Globo

Anitta está a trabalho em Nova York, nos Estados Unidos, e ganhou um buquê de flores na segunda-feira, 3. Cogita-se que o presente tenha sido dado por Ronan Carvalho, rapaz de 20 anos que a cantora se envolveu após o fim do seu casamento com o empresário Thiago Magalhães.

A funkeira gravou stories para o Instagram debochando da situação e causando risos ao seu redor. "Oh, baby. Você não deveria ter se preocupado com isso. Mandar flores aqui para Nova York. Eu tenho o melhor namorado de todos", ironizou.