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Estrela social

Anitta é indicada a prêmio de estrela social

Brasileira disputará láurea americana com outros nove destaques da música
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 10:28

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 10:28

Anitta Crédito: Divulgação
A organização do iHeartRadio Music Awards, que premia os artistas e músicas de destaque nas rádios americanas, anunciou Anitta como uma das indicadas à edição de 2018. A brasileira concorrerá à láurea de Social Star Award  estrela das redes sociais  com outros nove nomes da indústria mundial. A artista celebrou a nomeação e compartilhou os posts da rádio estrangeira no Twitter.
A funkeira, que se lançou ao mercado internacional em 2017, reúne 25,3 milhões de seguidores no Instagram e outros 6,3 milhões no Twitter. O hit "Vai Malandra", última canção do projeto "CheckMate", já superou a marca de 118 milhões de visualizações no YouTube, plataforma na qual ela arregimenta sete milhões de inscritos. No fim de dezembro, Anitta alcançou pela primeira vez o top 10 de um ranking da "Billboard"  justamente uma lista que marca os artistas de maior interação e engajamento nas redes.
É o público quem decide o ganhador, em votação aberta desde esta terça-feira nas redes sociais. A premiação ocorrerá em Los Angeles, em 11 de março, e deve reunir grandes nomes da música na Califórnia. A categoria de estrela das redes sociais foi a primeira a ter os indicados divulgados pela rádio.
"Parabéns à linda Anitta por sua indicação ao Social Star Award no iHeart Awards! Dê RT para votar em Anitta", destacou a organização na plataforma do Twitter. Pelo menos na comparação de seguidores, a brasileira supera, e muito, os concorrentes no quesito.
Desta vez, na premiação de Los Angeles, Anitta disputará a vitória com outros nove destaques das redes sociais. Estão no páreo o canadense Andrew Huang (83,3 mil seguidores no Instagram e 69,9 mil no Twitter), a britânica Dodie Clark (806 mil no Instagram e 866 mil no Twitter), o grupo pop Max and Harvey (724 mil e 53 mil) e a youtuber americana Gabbie Hanna (3,6 milhões de seguidores no Instagram e 5,2 milhões de inscritos no YouTube).
Além deles, também concorrem o artista Christian Collins (3,5 milhões no Instagram e 1,6 mlhões no Twitter), a dançarina americana de 14 anos Jojo Siwa (6,5 milhões e 324 mil), o youtuber sueco Roomie (120 mil no Instagram e 3,1 milhões de inscritos no Youtube), a cantora Mariah Belgrod (5 mil no Instagram) e o cantor britânico Conor Maynard (1,7 milhões no Instagram e 6,7 milhões de inscritos no YouTube).
 

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