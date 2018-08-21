Anitta deixa de ser empresária de Micael Borges

Segundo a publicação do veículo, Micael Borges, que já usou o nome artístico de Mika, fez sucesso como um dos Rebeldes (ao lado de). De lá para cá, o rapaz se dividiu entre a carreira musical e a de ator. Em maio, ele lançou, ainda sob a tutela de Anitta, o clipe Sem Ela Não Dá, com 2 milhões de visualizações nas plataformas digitais. Atualmente, ele dá vida ao personagem Lauro Ferrão da novela das sete O Tempo Não Para.