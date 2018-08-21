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Um ano de parceria

Anitta deixa de ser empresária de Micael Borges

Parceria dos dois só durou um ano; boatos são de que a falta de comprometimento dele não agradava a cantora

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 13:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 13:58
Sem briga, parceria entre Anitta e Micael Borges acaba Crédito: Reprodução/Instagram @micael
A parceria profissional de Anitta e Micael Borges durou apenas um ano. Boatos são de que ele não tinha o comprometimento esperado pela perfeccionista Anitta. Não houve briga, apenas o fim de uma parceria, revelou uma fonte ao jornal Extra. 
Segundo a publicação do veículo, Micael Borges, que já usou o nome artístico de Mika, fez sucesso como um dos Rebeldes (ao lado de Chay Suede). De lá para cá, o rapaz se dividiu entre a carreira musical e a de ator. Em maio, ele lançou, ainda sob a tutela de Anitta, o clipe Sem Ela Não Dá, com 2 milhões de visualizações nas plataformas digitais. Atualmente, ele dá vida ao personagem Lauro Ferrão da novela das sete O Tempo Não Para.

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