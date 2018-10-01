Anitta curte e comenta foto de bonitão

Gabriel e Anitta: fã-clubes da cantora já se referem aos dois como casal Crédito: Montagem Gazeta Online

Todo mundo sabe que, desde que terminou com Thiago Magalhães, Anitta está em busca de outro amor. Ela mesma deixou isso claro durante o Prêmio Multishow 2018, na última semana. Ela até pediu, em tom de brincadeira, que possíveis pretendentes interagissem com ela nas redes sociais.

Segundo o jornal Extra, o fato é que de todos os perfis que ela passou a seguir desde que está solteira, um deles chama a atenção: o de Gabriel Barreto, adicionado por ela poucos dias depois da separação. No fim de semana, Gabriel postou duas fotos sem camisa. Anitta, além de curtir os registros, comentou em um deles com um emoji de palmas.

Gabriel Barreto, o bonitão que ganhou curtida e comentário de Anitta no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

De acordo com o Extra, Gabriel Barreto mora em São Paulo, já teve um relacionamento sério que durou três anos e vive viajando pelo mundo. No momento, está na Alemanha. Ex-oficial do Exército, ele trabalha agora no ramo da internet. Ele é praticante de artes marciais e até postou uma foto, de quimono, num treinamento com o chef Alex Atala. Ele tem outros amigos famosos, como o apresentador Gominho, também amigo de Anitta, que chegou a comentar a mesma foto curtida e aplaudida pela Poderosa. Está se achando, escreveu Gominho.